قبول استئناف زوجة البلتاجي على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 200 جنيه

قررت محكمة جنح مستأنف المعادي والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد، قبول الاستئناف المقدم من المحامى حسين فاروق دفاع زوجة القيادى الإخواني محمد البلتاجى على حكم حبسها 6 شهور غيابيا ودفع كفالة 5000 ألف جنيه لإتهامها بالتعدى على حرس سجن طرة، وإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدد بتغريمها 200 جنيه.

عقدت الجلسة بغرفة المداولة ورفضت هيئة المحكمة دخول الصحفيين لحضور الجلسة.

وقال حسين فاروق دفاع زوجة البلتاجي، إنه دفع بكيدية الاتهامات وإستحالة تصور حدوثها داخل السجن ، وإنتفاء أركان جريمة التعدى.

وكانت قد قضت محكمة جنح المعادى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستار أحمد سعفان وحضور المستشار أحمد اسماعيل ممثل النيابة العامة، بالحبس لمدة 6 أشهر لـ “سناء عبد الجواد” زوجة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى ” غيابيا” “، ودفع كفالة قدرها 5000 جنيه، على خلفية اتهامهما بالتعدى على حرس سجن طرة أواخر العام الماضي.

كانت النيابة أسندت إلى كلا المتهمين اتهامات من بينها: السب والقذف والتعدى اللفظى على موظف عام اثناء تأدية واجبه، على نحو يخالف القانون.