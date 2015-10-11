أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قبول استئناف زوجة البلتاجي على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 200 جنيه

Google+ Print
قبول استئناف زوجة البلتاجي على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 200 جنيه قبول استئناف زوجة البلتاجي على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 200 جنيه

زوجة البلتاجي

قررت محكمة جنح مستأنف المعادي والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد،  قبول الاستئناف المقدم من المحامى حسين فاروق دفاع زوجة القيادى الإخواني محمد البلتاجى على حكم حبسها 6 شهور غيابيا ودفع كفالة 5000 ألف جنيه لإتهامها بالتعدى على حرس سجن طرة، وإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدد بتغريمها 200 جنيه.

عقدت الجلسة بغرفة المداولة ورفضت هيئة المحكمة دخول الصحفيين لحضور الجلسة.

وقال حسين فاروق دفاع زوجة البلتاجي، إنه دفع بكيدية الاتهامات وإستحالة تصور حدوثها داخل السجن ، وإنتفاء أركان جريمة التعدى.

وكانت قد قضت محكمة جنح المعادى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستار أحمد سعفان وحضور المستشار أحمد اسماعيل ممثل النيابة العامة، بالحبس لمدة 6 أشهر لـ “سناء عبد الجواد” زوجة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى ” غيابيا” “، ودفع كفالة قدرها 5000 جنيه، على خلفية اتهامهما بالتعدى على حرس سجن طرة أواخر العام الماضي.

كانت النيابة أسندت إلى كلا المتهمين اتهامات من بينها: السب والقذف والتعدى اللفظى على موظف عام اثناء تأدية واجبه، على نحو يخالف القانون.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا