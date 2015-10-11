خلال جولته بالسويس..وزير التعليم يحيل 38 معلم للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم خلال جولته بمدارس محافظة السويس، أنه حريص على أن تكون زياراته الميدانية مفاجئة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانضباطها، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى إعادة العملية التعليمية لسابق عهدها، مؤكدا رفض مبدأ الدروس الخصوصية شكلا وموضوعا.

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أنه تم وضع آلية تعليمية فعالة لعودة المعلم والطالب للمدرسة.

وبحسب بيان صادر عن لوزارة بدأ الوزير جولته بمدرسة أنس بن مالك الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، حيث رافقه اللواء العربى السروى محافظ السويس، ووجه الوزير وكيلة المدرسة بإصلاح صنابير المياه.

وشهد الوزير طابور الصباح وتحية العلم، ثم أجرى حوارًا مع الطالبات حول استلام الكتب وانتظام المعلمين فى الحضور وفى شرح الدروس، وأفادت الطالبات بعدم استلام بعض الكتب، فوجه الوزير وكيلة المدرسة بسرعة استلام الكتب من مخازن مديرية التربية والتعليم فى المحافظة وتسليمها للطلاب على الفور.

ولاحظ الوزير، حضور 14 معلما فقط من إجمالى 44 هم من حضروا طابور الصباح، فأحال الوزير المعلمين المتغيبين للتحقيق، موجها رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بمتابعة هذه المدرسة وعمل تقرير مفصل عنه.

ثم انتقل الوزير إلى مدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية بنات التابعة لإدارة شمال السويس التعليمية، وكلف جهاز المتابعة المرافق بالاطلاع على حضور المعلمين حيث بلغت عدد 117 معلما من 125، ثم تفقد الوزير فصول المدرسة خاصة الصف الثالث الثانوى، حيث لاحظ أن نسبة حضور الطالبات جيدة، وفتح حوارا مع الطالبات حول تطبيق قرار الحضور والانضباط السلوكى.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تطبيق هذا القرار لعودة وانضباط العملية التعليمية مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذا لا يتم إلا بوجود الطالب والمعلم والتفاعل بينهما، مطالبا من الطالبات التنبيه على زملائهم المتغيبين بعدم تجاوز نسبة الغياب لعدم تحويلهم إلى نظام المنازل وفقدهم الـ10 درجات الخاصة بالحضور والسلوك.

وأكد الوزير أن تطبيق القرار تم على المدارس الحكومية والخاصة، حيث يتم وضع ضوابط من لجان المتابعة من المديريات والوزارة لمتابعتها، مطمئنا الطالبات حيث إن لجنة هى من تقوم بوضع هذه الدرجات، لافتا إلى أن الغياب يتم رصده إلكترونيا، ويسجل على قاعدة بيانات فى الوزارة.

وتوجه الوزير إلى مدرسة الشبان المسلمين التابعة لإدارة جنوب التعليمية وتفقد قاعات رياض الأطفال، وفصول الصف الثالث الثانوى ووجد نسبة حضور الطلاب جيدة، وانتقل الوزير إلى مدارس هيئة قناة السويس الخاصة التابعة لإدارة جنوب التعليمية، وتفقد فصول المدرسة خاصة الصف الثالث الثانوى وكانت نسبة حضور الطلاب متواضعة، حيث حذر مدير المدرسة والقائمين على المتابعة من التباطؤ فى رصد الغياب وإرساله إلكترونيا للوزارة، كما وجه الوزير مدير المدرسة للقيام بشرح تفاصيل قرار الحضور والانضباط السلوكى للطلاب.