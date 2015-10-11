أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأمن الإدارى يمشط جامعة القاهرة ويفض تجمعات الطلاب أمام الكليات

Google+ Print
الأمن الإدارى يمشط جامعة القاهرة ويفض تجمعات الطلاب أمام الكليات الأمن الإدارى يمشط جامعة القاهرة ويفض تجمعات الطلاب أمام الكليات
فض أفراد الأمن الإدارى المكلف بتأمين ساحات الكليات بجامعة القاهرة، منذ قليل، تجمع عدد من الطلاب والطالبات المنقبات بساحة كلية دار العلوم، بعد التأكد من هوياتهم، تنفيذًا لقرار رئيس الجامعة، بمنع تجمع أكثر من أربع طلاب داخل الحرم الجامعى.

ويستمر أفراد الأمن الإدارى، لليوم الثانى على التوالى، بتمشيط محيط كليات الجامعة، وفض تجمع الطلاب، خاصة كليات "دار علوم وعلوم وإعلام وتجارة"، لعدم إتاحة الفرصة لطلاب الإخوان للتجمع ومن ثم التظاهر.

وقد فشل طلاب الإخوان للأسبوع الثانى على التوالى، من تنظيم أى تظاهرات داخل حرم جامعة القاهرة، نظرًا لتشديد الأمن المكثف من قبل أفراد الأمن الإدارى، وأفراد فالكون المكلفين بتأمين بوابات الجامعة الرئيسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365