الأمن الإدارى يمشط جامعة القاهرة ويفض تجمعات الطلاب أمام الكليات

فض أفراد الأمن الإدارى المكلف بتأمين ساحات الكليات بجامعة القاهرة، منذ قليل، تجمع عدد من الطلاب والطالبات المنقبات بساحة كلية دار العلوم، بعد التأكد من هوياتهم، تنفيذًا لقرار رئيس الجامعة، بمنع تجمع أكثر من أربع طلاب داخل الحرم الجامعى.

ويستمر أفراد الأمن الإدارى، لليوم الثانى على التوالى، بتمشيط محيط كليات الجامعة، وفض تجمع الطلاب، خاصة كليات "دار علوم وعلوم وإعلام وتجارة"، لعدم إتاحة الفرصة لطلاب الإخوان للتجمع ومن ثم التظاهر.

وقد فشل طلاب الإخوان للأسبوع الثانى على التوالى، من تنظيم أى تظاهرات داخل حرم جامعة القاهرة، نظرًا لتشديد الأمن المكثف من قبل أفراد الأمن الإدارى، وأفراد فالكون المكلفين بتأمين بوابات الجامعة الرئيسية.