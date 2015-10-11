وزير الشئون القانونية لسفير سويسرا: نقف على الحياد فى انتخابات البرلمان

استقبل المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، اليوم الأحد، السفير السويسرى بالقاهرة، ماركوس لايكنز.

ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة عقب اللقاء اليوم، فإن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، استعرض جهود الحكومة المصرية في انجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق حيث الانتخابات البرلمانية، التي بات انجازها علي الأبواب.

وأكد العجاتي، أن الحكومة المصرية محايدة وتقف علي مسافة واحدة من جميع الأطراف ولا يعنيها الإ سلامة العملية الانتخابية.

وقال بيان وزارة الشئون القانونية، أن السفير السويسري تمني للحكومة المصرية الجديدة التوفيق وعرض علي الوزير التعاون في مجالات عمل.