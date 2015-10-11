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مصطفى بكرى من الأقصر: السيسى أبلغنى بإعداد 3 مشروعات ستغير خريطة الصعيد

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مصطفى بكرى من الأقصر: السيسى أبلغنى بإعداد 3 مشروعات ستغير خريطة الصعيد مصطفى بكرى من الأقصر: السيسى أبلغنى بإعداد 3 مشروعات ستغير خريطة الصعيد
صرح الإعلامي مصطفي بكري عضو قائمة في حب للإنتخابات البرلمانية، أنه فى اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح قال له "الصعيد يا ريس عاوزين مشروع زى قناة السويس"، فرد عليه الرئيس السيسي: "يا مصطفى إحنا بنعد لـ3 مشروعات ستغير خريطة ووجهة الصعيد تماما".

جاء ذلك خلال كلمة الإعلامي مصطفى بكرى فى مؤتمر عقد بقرية الدير بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، حيث واصل أعضاء قائمة (في حب مصر)، المتواجدين في محافظة الأقصر من جولاتهم ومؤتمراتهم الإنتخابية، اليوم الأحد.

وتم عقد لقاء موسع مع عدد كبير من الأهالي في قرية الدير بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وذلك للتعريف بالقائمة وأهدافها عقب فوز مرشحيها بالأقصر وهم كل من (حمادة العماري) و(العمدة فيصل بدر)، وذلك عقب دعوة أبناء القرية الذين يعيشون في مدينة حلوان بالعاصمة، للواء سامح سيف اليزل المنسق العام لقائمة "في حب مصر"، والكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو قائمة في حب مصر، والدكتور محمد خليل ابو المجد، المرشح علي القائمة بجنوب الصعيد، والكابتن طاهر أبو زيد عضو قائمة في حزب مصر.

- بالصور.. سيف اليزل ومصطفى بكرى يعقدان لقاء موسعا مع أهالى إسنا

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مصر 365

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