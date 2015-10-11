أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القبض على صاحب مركب صيد تسبب فى غرق 10 بهجرة غير شرعية بكفر الشيخ

Google+ Print
القبض على صاحب مركب صيد تسبب فى غرق 10 بهجرة غير شرعية بكفر الشيخ القبض على صاحب مركب صيد تسبب فى غرق 10 بهجرة غير شرعية بكفر الشيخ
أكد مصدر أمني، أنه تم إلقاء القبض على صاحب مركب الصيد المنكوبة التى راح ضحيتها 10 من سوريا والعراق من بينهم 3 أطفال وسيدة على سواحل البحر المتوسط، مشيراً إلى أن صاحب المركب من إدكو بمحافظة البحيرة.

وأضاف المصدر، أنه تجرى التحريات اللازمة لتحديد هوية الوسيط بين صاحب المركب والناجين من حادث الغرق أمس وعددهم 25 سوريا وعراقيا، لافتا إلى أن الناجين بعد ضبطهم اعترفوا بأن صاحب المركب من إدكو وأدلوا بمواصفاته وكيفية الاتصال معه لمعرفة طريقة انتقالهم من القاهرة لمركب الصيد قبالة قرية أبو صالح بحيرة وما حدث خلال تلك الرحلة.


>- بالصور.. تفاصيل انتشال 10 جثث لسوريين وعراقيين وإنقاذ 25 آخرين من الغرق فى هجرة غير شرعية عبر البحر بكفر الشيخ.. والتحريات الأولية: وسيط من البرلس اتفق مع 45 شخصا على نقلهم إلى إيطاليا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365