القبض على صاحب مركب صيد تسبب فى غرق 10 بهجرة غير شرعية بكفر الشيخ

أكد مصدر أمني، أنه تم إلقاء القبض على صاحب مركب الصيد المنكوبة التى راح ضحيتها 10 من سوريا والعراق من بينهم 3 أطفال وسيدة على سواحل البحر المتوسط، مشيراً إلى أن صاحب المركب من إدكو بمحافظة البحيرة.

وأضاف المصدر، أنه تجرى التحريات اللازمة لتحديد هوية الوسيط بين صاحب المركب والناجين من حادث الغرق أمس وعددهم 25 سوريا وعراقيا، لافتا إلى أن الناجين بعد ضبطهم اعترفوا بأن صاحب المركب من إدكو وأدلوا بمواصفاته وكيفية الاتصال معه لمعرفة طريقة انتقالهم من القاهرة لمركب الصيد قبالة قرية أبو صالح بحيرة وما حدث خلال تلك الرحلة.

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