"المرور": ضبط 28 من سائقى أتوبيسات المدارس يقودون تحت تأثير المخدرات

تواصل الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، حملاتها المرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها، كما يتم رصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

من جانبه أكد مساعد الوزير للمرور، أن هناك تكثيفا للحملات المرورية لرصد المخالفات المتنوعة ولإلزام المواطنين بتعاليم وآداب المرور، حرصًا على سلامتهم، لافتًا النظر إلى أن هناك حملات تشنها الإدارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والتربية والتعليم والتضامن للكشف عن سائقى أتوبيسات وميكروباصات المدارس بالقاهرة الكبرى لرصد متعاطى المخدرات أثناء القيادة لضبط المخالفين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيعرض نفسه للمسألة القانونية.

وأضاف اللواء عز الدين أن تلك الحملات تهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلاب استقلال تلك السيارات ومنعا لوقوع أى حوادث مرورية لمرتادى وقائدى المركبات، ويتم شن تلك الحملات بشكل يومى على المدارس لمنع قائدى الأتوبيسات من القيادة تحت تأثير المخدر.

وأشار مساعد الوزير للمرور إلى أنه تم ضبط 28 حالة من سائقى أتوبيسات وميكروباص خاصة بالمدارس على مدار 10 أيام الماضية بالقاهرة والجيزة والقليوبية، مضيفا أن هناك تكثيفا للخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب، ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدى السيارات بالأجرة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وأوضح مدير المرور أن هناك تنسيقا بشكل كامل بين إدارات المرور لمتابعة الحالة المرورية أعلى الطرق الرئيسية والميادين والطرق السريعة لرصد أى أعطال تعوق حركة المركبات وسحب أى كثافات مرورية والمتابعة بشكل دورى للعمل على إيجاد حلول مرورية لفك أى ازدحام مرورى أولا بأول.

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