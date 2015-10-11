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بالتأجيل محاكمة 11 متهما بـ"أحداث عنف منشأة القناطر" لـ7 نوفمبر المقبل

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بالتأجيل محاكمة 11 متهما بـ"أحداث عنف منشأة القناطر" لـ7 نوفمبر المقبل بالتأجيل محاكمة 11 متهما بـ"أحداث عنف منشأة القناطر" لـ7 نوفمبر المقبل
قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 11 متهمًا بينهم هارب، على خلفية التظاهر والتحريض على العنف، واستهداف السلطات العامة، وترويع المواطنين بمنطقة "منشأة القناطر" لجلسة 7 نوفمبر المقبل للمرافعات.

عقدت الجلسة برئاسة محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وبسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة العامة، قد ذكرت بأمر الإحالة، أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية، والعمل على تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة "منشأة القناطر".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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