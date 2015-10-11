مباحث زفتى تضبط عاطلا بحوزته بندقية آلية و18 طلقة

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتى من ضبط عاطل مقيم بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية وبحوزته بندقية ألية و18طلقة لذات العيار.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة بتمكن الرائد علي أبو زهرة رئيس مباحث مركز زفتى والقوة المرافقة له من ضبط المتهم محمد .ن.ع- 35سنة عاطل وبحوزته ( بندقيه اليه عيار 7،62×39 تحمل رقم 41263 و 18 طلقه لذات العيار.

تحرر المحضر 31264جنايات مركز زفتى تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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