إحباط تسلل 11 شخصًا من 4 محافظات إلى ليبيا بالسلوم

أحبطت أجهزة أمن السلوم تسلل 11 شخصًا من 4 محافظات إلى ليبيا، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطارًا اليوم، بتمكن ضباط نقطة التفتيش الأمنية بالسلوم والقوة المرافقة من ضبط 11 شخصًا منهم 6 من الشرقية و2 من سوهاج و2 من البحيرة و1 من المنوفية أثناء محاولتهم الوصول للمنطقة الحدودية لمغادرة البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، تحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة المختصة.

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