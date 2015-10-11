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ضبط عاطل بحوزته 70 قطعة حشيش بمركز المحلة

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ضبط عاطل بحوزته 70 قطعة حشيش بمركز المحلة ضبط عاطل بحوزته 70 قطعة حشيش بمركز المحلة
تمكن ضباط مباحث مركز المحلة من ضبط عاطل مقيم قرية نمرة البصل دائرة المركز وبحوزته70 قطعة حشيش تزن 300 جرام بقصد الاتجار.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية بالغربية، إخطارا من العقيد وليد الجندى، وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بتمكن الرائد أحمد العيسوى، رئيس مباحث مركز المحلة، والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم فتوح. ى. م 23 سنة عاطل- مقيم نمرة البصل، وبحوزته 70 قطعة 300 جرام بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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