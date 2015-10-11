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أمن مطروح يضبط هاربا من تنفيذ 95 سنة سجن فى 57 قضية

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أمن مطروح يضبط هاربا من تنفيذ 95 سنة سجن فى 57 قضية أمن مطروح يضبط هاربا من تنفيذ 95 سنة سجن فى 57 قضية
أحبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح، هروب محكوم عليه بالسجن 95 سنة فى قضايا تبديد وإيصالات أمانة بمحافظة البحيرة، إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم الأحد، بتمكن ضباط نقطة التفتيش بالكيلو 15 على طريق السلوم والقوة المرافقة، من ضبط محمد محمد شعبان (28 سنة) عامل، مقيم البحيرة، والمطلوب التنفيذ عليه فى 57 قضية متنوعة (تبديد - إيصال أمانة - استيلاء) بلغ إجمالى عدد الأحكام بالسجن 95 سنة وكفالات 14 ألفا و500 جنيه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية وترحيل المحكوم عليه.
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مصر 365