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قبول استئناف زوجة محمد البلتاجى على حبسها بتهمة التعدى على حرس سجن طرة

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قبول استئناف زوجة محمد البلتاجى على حبسها بتهمة التعدى على حرس سجن طرة قبول استئناف زوجة محمد البلتاجى على حبسها بتهمة التعدى على حرس سجن طرة
قررت محكمة جنح مستأنف المعادى والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد، قبول الاستئناف المقدم من المحامى حسين فاروق دفاع زوجة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى على حكم حبسها 6 شهور غيابيا ودفع كفالة 5 آلاف جنيه لاتهامها بالتعدى على حرس سجن طرة، وإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بتغريمها 200 جنيه.

عقدت الجلسة بغرفة المداولة، ورفضت هيئة المحكمة دخول الصحفيين لتغطية وقائع الجلسة، وكانت حضرت المتهمة من الصباح إلى المحكمة لحضور الجلسة.

وكانت قد قضت محكمة جنح المعادى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستار أحمد سعفان وحضور المستشار أحمد إسماعيل ممثل النيابة العامة، بالحبس لمدة 6 أشهر لـ"سناء عبد الجواد" زوجة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى "غيابيا"، ودفع كفالة قدرها 5000 جنيه، على خلفية اتهامهما بالتعدى على حرس سجن طرة أواخر العام الماضى.

كانت النيابة أسندت إلى كلا المتهمين اتهامات من بينها: السب والقذف والتعدى اللفظى على موظف عام أثناء تأدية واجبه، على نحو يخالف القانون.

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مصر 365