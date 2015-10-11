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ضبط أربعة أسلحة نارية غير مرخصة فى حملة ببنى سويف

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ضبط أربعة أسلحة نارية غير مرخصة فى حملة ببنى سويف ضبط أربعة أسلحة نارية غير مرخصة فى حملة ببنى سويف
ضبطت حملة بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، وبرئاسة العميد خلف حسين، رئيس المباحث الجنائية، 4 قطع سلاح خرطوش "غير مرخصة" اليوم الأحد.

شملت القائمة ضبط "محمد.س.ع"، 35 سنة، مدرس مقيم بمركز ببا، وبحوزته بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 12، وتحرر له المحضر رقم 2015/6144 إدارى مركز ببا، و"محمد.ن.خ"، 28 سنة، عاطل، مقيم بمدينة بنى سويف وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وطلقة، وتحرر له المحضر رقم 2015/18094 جنح قسم بنى سويف.

كما ضبطت الحملة "ماهر.م.ج"، 32 سنة، فلاح مقيم بمركز سمسطا، بحوزته فرد خرطوش عيار 16، وتحرر له المحضر رقم 2015/3635 إدارى مركز سمسطا، و"محمد.م.أ"، 31 سنة، بائع متجول مقيم بمركز ببا، بحوزته فرد خرطوش، وتحرر له المحضر رقم 2015/6145 إدارى مركز ببا.

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مصر 365