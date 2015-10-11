ضبط أربعة أسلحة نارية غير مرخصة فى حملة ببنى سويف

ضبطت حملة بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، وبرئاسة العميد خلف حسين، رئيس المباحث الجنائية، 4 قطع سلاح خرطوش "غير مرخصة" اليوم الأحد.

شملت القائمة ضبط "محمد.س.ع"، 35 سنة، مدرس مقيم بمركز ببا، وبحوزته بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 12، وتحرر له المحضر رقم 2015/6144 إدارى مركز ببا، و"محمد.ن.خ"، 28 سنة، عاطل، مقيم بمدينة بنى سويف وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وطلقة، وتحرر له المحضر رقم 2015/18094 جنح قسم بنى سويف.

كما ضبطت الحملة "ماهر.م.ج"، 32 سنة، فلاح مقيم بمركز سمسطا، بحوزته فرد خرطوش عيار 16، وتحرر له المحضر رقم 2015/3635 إدارى مركز سمسطا، و"محمد.م.أ"، 31 سنة، بائع متجول مقيم بمركز ببا، بحوزته فرد خرطوش، وتحرر له المحضر رقم 2015/6145 إدارى مركز ببا.