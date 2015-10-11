سقوط أفريقى متهم بالنصب والاحتيال على سيدة أعمال بمصر الجديدة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أفريقى لقيامه بارتكاب واقعة نصب على إحدى المواطنات.

تلقى اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "داليا.م.ت" سيدة أعمال، مقيمة بمصر الجديدة بتعرفها على شخص أفريقى زعم لها أن لديه كمية من الدولارات الأمريكية تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار مغطاة بمادة سوداء أحضرها معه للبلاد لاستثمارها، وطلب منها مساعدته فى شراء محاليل كيميائية لإزالة المادة السوداء وتحويل الأوراق إلى دولارات صحيحة، ومشاركته فى استثمارها بالبلاد عقب ذلك، وحصل منها على مبلغ 4 آلاف جنيه لشراء المادة الكميائية.

بالفحص والتحرى توصلت جهود فريق البحث بالإدارة العامة لمباحث الأمول العامة أن وراء ارتكاب الواقعة "Banabas A. A، كاميرونى الجنسية، مقيم بالمعادى، حيث أكدت التحريات قيام المتهم بارتكاب العديد من وقائع النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم بزعم أن لديه كميات كبيرة من الدولارات التى حصل عليها من والده الذى كان يعمل بأحد المناصب الهامة بالدولة محل ميلاده، وتم التحفظ عليها بعد وفاته، وأنها مغطاة بمادة سوداء حتى يتمكن من إدخالها للبلاد ويحتاج لشراء مادة كميائية غالية الثمن لإزالة تلك المادة وتحويلها إلى دولارات أمريكية صحيحة، ثم مشاركتهم فى استثمارها بالبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد أكمنة وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة الجيزة أثناء تواجده أمام أحد الفنادق حال مقابلته للمبلغة، وبحوزته كارنيه مزور منسوب صدوره لإحدى المنظمات الدولية يحمل صورة المتهم ولفافة من الشاش الأبيض بداخله زجاجة تحتوى على محلول كميائى وحقيبة بداخلها 21 روزمة من الورق الأسود مقصوصة بحجم الورقة المالية فئة المائة دولار الأمريكى.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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