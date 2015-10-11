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مصرع مزارع وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بقرية نزلة عمارة سوهاج

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مصرع مزارع وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بقرية نزلة عمارة سوهاج مصرع مزارع وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بقرية نزلة عمارة سوهاج
شهدت قرية نزلة عمارة بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، حادث انقلاب سيارة، نتج عن الحادث وفاة مزارع وإصابة 5 آخرين، تم نقل المتوفى لمشرحة مستشفى طهطا العام والمصابين تم تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابين .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد عمر أبوعقرب رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بالإنابة أنه أثناء قيادة أحمد بدري هريدي 30 عاما سائق علي الطريق أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ مما نتج عنه إنقلابها.علي جانب الطريق نتج عن الحادث وفاة محمد أحمد عبد الرحمن 65 عاما مزارع وإصابة كل من قائد السيارة " بجروح سطحية متفرقة بالجسم " .و أحمد محمد أحمد عبد الرحمن 25 عاما عامل و فرغلي عبد الرافع فرغلي 32 عاما عامل و عارف محمد أحمد عبد الرحمن 30 عاما حمادة مصطفي حماد 68 عاما بالمعاش من مستقلي السيارة باشتباه كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم " .

تم نقل الجثة للمستشفي المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي و بسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص وأضاف بأنه فوجئ بجرار زراعي ولم يستطع مفاداته مما نتج عنه وقوع الحادث ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك و أفاد تقرير السيد مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك و تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور و تحرر عن ذلك المحضر رقم 7700 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة قررت يصرح بدفن الجثة و يوالي الاستعلام عن حالة المصابين.

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مصر 365