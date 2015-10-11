مصرع شخص بعد انفجار جسم غريب داخل سيارته بطنطا

لقي شخص مصرعه منذ قليل اثر أنفجار جسم غريب داخل سيارته أثناء إصلاحها بإحدى ورش منطقة أبو جماله بطنطا حيث اصيب ببتر كف يده اليمنى وأصابع يده اليسرى وتهتكات أدت إلى وفاته.

انتقل رجال الامن وخبراء المفرقعات لمكان الواقعة تحت إشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وفرضوا فرض كردون وتبين بالفحص والتحرى أنه أثناء إصلاح "محمود.م.ص" - 43سنة سائق مقيم فى المنوفية - سيارته رقم" 9172م ص ب نقل "بإحدى الورش وتواجده داخل كبينة السيارة حدث انفجار مادة غير معلومة أدى إلى بتر كف يده اليمنى وأصابع يده اليسرى ووفاته في الحال .

وبسؤال شقيق القتيل "جمال" - 47 أمين شرطة بقسم أول طنطا ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته وبسؤال "محمد ح" - 24 سنة سمكري بالورشة - قرر بأنه سمع صوت فرقعة أثناء إصلاح السيارة ولم يعلل سبب ذلك وقال ان السائق كان دائم التردد على الورشة لإصلاح سيارته .

انتقل مدير نيابة قسم ثان طنطا لمكان الواقعة وعاين الجثة وقرر التحفظ عليها بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي وندب الطب الشرعي لتشريحها .