أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخص بعد انفجار جسم غريب داخل سيارته بطنطا

Google+ Print
مصرع شخص بعد انفجار جسم غريب داخل سيارته بطنطا مصرع شخص بعد انفجار جسم غريب داخل سيارته بطنطا
لقي شخص مصرعه منذ قليل اثر أنفجار جسم غريب داخل سيارته أثناء إصلاحها بإحدى ورش منطقة أبو جماله بطنطا حيث اصيب ببتر كف يده اليمنى وأصابع يده اليسرى وتهتكات أدت إلى وفاته.

انتقل رجال الامن وخبراء المفرقعات لمكان الواقعة تحت إشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وفرضوا فرض كردون وتبين بالفحص والتحرى أنه أثناء إصلاح "محمود.م.ص" - 43سنة سائق مقيم فى المنوفية - سيارته رقم" 9172م ص ب نقل "بإحدى الورش وتواجده داخل كبينة السيارة حدث انفجار مادة غير معلومة أدى إلى بتر كف يده اليمنى وأصابع يده اليسرى ووفاته في الحال .

وبسؤال شقيق القتيل "جمال" - 47 أمين شرطة بقسم أول طنطا ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته وبسؤال "محمد ح" - 24 سنة سمكري بالورشة - قرر بأنه سمع صوت فرقعة أثناء إصلاح السيارة ولم يعلل سبب ذلك وقال ان السائق كان دائم التردد على الورشة لإصلاح سيارته .

انتقل مدير نيابة قسم ثان طنطا لمكان الواقعة وعاين الجثة وقرر التحفظ عليها بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي وندب الطب الشرعي لتشريحها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365