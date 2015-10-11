ارتفاع مقاومة الميكروب الحلزونى ضد المضادات الحيوية يهدد بفشل العلاج

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن نتائج مهمة وخطيرة تختص بالميكروب الحلزونى "H. pylori" الذى يصيب المعدة، ويتسبب فى انخفاض الشهية والضعف والهزال مع انبعاث رائحة كريهة من الفم.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من المركز الطبى لقدامى المحاربين بأمريكا إلى أن الميكروب الحلزونى أصبح أكثر مقاومة للمضادات الحيوية والأدوية الشهيرة التى تستخدم فى علاجه، ومن أبرزه: المضاد الحيوى كلاريثرومايسين "clarithromycin" وعقار المترونيدازول "metronidazole" المضاد للطفيليات، والمضاد الحيوى الشهير ليفوفلوكساسين "levofloxacin " الذى يتم تناوله مرة واحدة فى اليوم ، وهذه الأدوية تستخدم بالفعل فى علاج الميكروب الحلزونى داخل مصر، وخاصة ً العقار الأول والثانى.

وشملت الدراسة 656 مريضًا، 90% منهم من الرجال، وبلغت نسبة مقاومة الميكروبات للمضاد الحيوى "ليفوفلوكساسين" نسبة 31.1%، و20.3% بالنسبة لعقار المترونيدازول، و16.4% بالنسبة لعقار كلاريثرومايسين.

وأضاف الباحثون أن ارتفاع معدلات مقاومة الميكروب الحلزونى تجاه المضاد الحيوية "ليفوفلوكساسين" يعتبر أمرًا مستحدثًا، لافتين إلى أن ذلك يهدد علاج هذا الميكروب الخطير، والذى يساهم فى رفع فرص الإصابة بسرطان المعدة، وتستمر فترة علاجه مدة طويلة جداً قد تصل إلى شهور.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Clinical Gastroenterology and Hepatology"، كما نشرت مؤخرًا على الموقع الإلكترونى "هيلث داى".