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4 إطلالات من كيث بلانشيت هذا الأسبوع

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4 إطلالات من كيث بلانشيت هذا الأسبوع 4 إطلالات من كيث بلانشيت هذا الأسبوع

الأحد 11-10-2015 13:41

اختارت الممثلة أحد تصاميم Armani الأنيقة لترتديه في إطلالة كلاسيكية جميلة أثناء ظهورها في عرض الفيلم الأول في نيويورك، بينما ظهرت بإطلالة أكثر جرأة في مهرجان نيويورك السينمائي بفستان أسود من Aouadi Paris
أما بالنسبة للإطلالات النهارية فقد ظهرت كيت بلانسيت ببدلة أنيقة باللون الأسود في إطلالة مستوحاة من الستايل الرجالي، وعمدت لاختيار فستان أنثوي ناعم من Valentino في إطلالة أخرى .
يعجبنا التنوع في ستايل النجمة كيت بلانشيت فلا يمكن أن نتوقع ما سترتديه في موسم السجادة الحمراء في الفترة المقبلة.

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سيدتي