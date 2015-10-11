فيرجسون يكشف سبب رفضه تعاقد مانشستر يونايتد مع ديفيد سيلفا

يتوقع روي ألفيش رئيس نادي ناسيونال ماديرا نجاحا كبيرا لجوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي.

الثنائي عمل معا بين 1999 و2003 قبل أن يرحل روي ألفيش إلى إسبانيا للعمل مساعدا لكارلوس كيروش في الجهاز الفني لريال مدريد.

وقال روي ألفيش لـFilGoal.com عن المدرب الجديد للأهلي: "هو شخص ودود حقا ونحن أصدقاء حتى الآن بالمناسبة".

وأضاف "قائد. دارس لكرة القدم. أحترمه كثيرا وأعتقد أنه سيقدم عملا جيدا جدا مع الأهلي".

وأكمل "بيسيرو كان مدربا جيدا جدا معنا".

الألقاب

وصرح روي ألفيش "أتوقع أن يجلب بيسرو للأهلي ألقابا".

وأوضح "هو مدرب جيد والأهلي فريق كبير.الأكبر في إفريقيا كلها".

وأفصح "ولأن الأهلي يمتلك لاعبين رائعين سيكون بيسيرو سعيدا معهم. مثل صالح جمعة، اللاعب الرائع والشاب الواعد".

وأتم "فقط على صالح التركيز أكثر في عمله كمحترف".