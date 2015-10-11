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بالصور.. محطات متطورة بالنمسا وألمانيا لإنقاذ اللاجئين من الغرق

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بالصور.. محطات متطورة بالنمسا وألمانيا لإنقاذ اللاجئين من الغرق بالصور.. محطات متطورة بالنمسا وألمانيا لإنقاذ اللاجئين من الغرق

محطات بلاستيكية مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية لإنقاذ اللاجئين من الغرق

حاولت مجموعة من النشطاء من دول النمسا وألمانيا تقديم يد المساعدة للاجئين السوريين، وخصوصا القادمين عبر البحر،

وبحسب ما ذكرت “روسيا اليوم “ قام النشطاء بإنشاء محطات بلاستيكية مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية ، ومن هذه التقنيات الهواتف التي تعمل بخدمة الـ “GPS”، والطاقة الشمسية، من أجل مساعدة اللاجئين الذين يتعرضون يوميا للغرق في مياه البحر.

ولاقت الفكرة التي أقدم عليها الشباب ردود أفعال كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإشادة بتلك المحطات التي ستعمل على إنقاذ آلاف اللاجئين يوميا من الغرق.

وقام العديد من النشطاء حول العالم بعد الإعجاب بتلك الفكرة بالدعوة إلى التبرع لتوسيع نطاق تلك المحطات لتشمل أماكن كثيرة في البحر للعمل على إنقاذ عدد أكبر من اللاجئين.

 

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