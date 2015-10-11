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تأجيل محاكمة 11 متهمًا في “أحداث عنف المنشية” لـ 7 نوفمبر

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تأجيل محاكمة 11 متهمًا في “أحداث عنف المنشية” لـ 7 نوفمبر تأجيل محاكمة 11 متهمًا في “أحداث عنف المنشية” لـ 7 نوفمبر

المستشار محمد ناجي شحاتة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف المنشية”، إلى جلسة 7 نوفمبر للاستماع لمرافعة الدفاع.
> وأسند أمر الإحالة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية للعمل على تكدير الأمن والسلم العام ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة “منشية القناطر”.

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