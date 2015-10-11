الصحفي المسؤول عن سبورتنج في جريدة أبولا لـ في الجول: بيسيرو اختيار رائع للأهلي

يرى جواو إستيفيز صحفي في صحيفة "أبولا" البرتغالية الشهيرة أن مدرب الأهلي الجديد جوزيه بيسيرو هو اختيار جيد للنادي القاهري.

وكان الأهلي قد أعلن تعيين بيسيرو مدربًا للفريق الأحمر لموسم خلفًا للمدير الفني فتحي مبروك بعد أن أخفق في بطولتي كأس مصر والكونفدرالية.

وتعرض المدرب البرتغالي لهجوم كبير، وتم اتهامه بأن شخصيته ضعيفة وغير أهل لتدريب الشياطين الحمر.

وعقب جواو إستيفيز وهو صحفي في صحيفة أ بولا ومختص في أخبار فريق سبورتينج لشبونة والذي سبق وأشرف على تدريبه بيسيرو.

وفي هذا السياق تحدث إستيفيز قائلًا "جوزيه بيسيرو اختيار عظيم للنادي الأهلي".

الصحفي البرتغالي واصل تصريحاته في هذا الصدد قائلًا "هو مدرب كبير ورائع، ولديه سيرة ذاتية مميزة جدًا".

وأنهى جواو تصريحاته "بيسيرو مدرب مشهور هنا في البرتغال، وكان مرشحًا وبقوة لتدريب المنتخب البرتغالي بعد نهائيات كأس العالم الماضية".