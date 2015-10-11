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بالفيديو - رمضان صبحي يتقدم لمصر على الصين بهدفين

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بالفيديو - رمضان صبحي يتقدم لمصر على الصين بهدفين بالفيديو - رمضان صبحي يتقدم لمصر على الصين بهدفين

تقدم المصري الأوليمبي على نظيره الصيني بهدفين عن طريق نجم الأهلي رمضان صبحي.

وتأتي المباراة الودية بين الفريقين استعدادا لبطولة أمم إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبيةـ حيث التقى الفريقين قبل أيام وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وجاء الهدف الأول من تمريرة في العمق من محمد سالم لاعب الزمالك إلى رمضان صبحي الذي أودعها مرمى الصينيين من لمسة واحدة محرزا هدف التقدم لمصر.

أما الهدف الثاني لرمضان صبحي جاء في الدقيقة الـ 35 من الشوط الأول بعدما انفرد بالمرمى ووضعها بوجه قدمه الخارجي في شباك الحارس الصيني.

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فيديو اليوم السابع

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