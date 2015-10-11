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#في_القمة - زيزو: اللاعبون يدركون أن السوبر تعويض لما حدث هذه السنة

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#في_القمة - زيزو: اللاعبون يدركون أن السوبر تعويض لما حدث هذه السنة #في_القمة - زيزو: اللاعبون يدركون أن السوبر تعويض لما حدث هذه السنة

يدرك لاعبو الأهلي والمدير الفني للفريق عبد العزيز عبد الشافي أن مباراة الزمالك في السوبر المصري ستكون بمثابة تعويض للجماهير الحمراء عن سنة صعبة في حال فاز رجال الشياطين الحمر.

الأهلي لم يحتفظ بدرع الدوري وتركه يذهب للزمالك وخسر كأس أمام المنافس نفسه وودع الكونفدرالية بالخسارة على أرضه في نصف النهائي أمام أورلاندو بايرتس.

رحل المدير الفني الإسباني خوان جاريدو ثم رحل خليفته فتحي مبروك وتولى زيزو المسؤولية بشكل مؤقت حتى انتهاء مباراة السوبر.

وقال زيزو عن اللقاء: "مباراة السوبر هامة ومتفائل بإحراز اللقب".

وتابع "نعرف أن جماهير الأهلي تنتظر الفوز بهذه الكأس تعويضاً عما حدث خلال هذا العام".

واستكمل سريعا "واللاعبون كذلك يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه ناديهم وجماهيرهم".

وأفاد "المعدن الأصيل للاعبي الأهلي دائماً يظهر وقت الشدائد وأراهن على روح الفانلة الحمراء في هذه المباراة".

واستدرك زيزو "طبعا في الوقت نفسه أؤكد احترامي لناد كبيرمثل الزمالك ولاعبيه وجهازهم الفني".

وأشار الى أنه يتمنى أن تساند جماهير الاهلي فريقها في هذا التوقيت بالذات مؤكداً أن القادم سيكون أفضل.

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