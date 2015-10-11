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الجمعية المصرية للسمنة: ساندويتش الكومبو يحتاج 7 ساعات رياضة لحرقه

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الجمعية المصرية للسمنة: ساندويتش الكومبو يحتاج 7 ساعات رياضة لحرقه الجمعية المصرية للسمنة: ساندويتش الكومبو يحتاج 7 ساعات رياضة لحرقه
قال الدكتور محمد أبو الغيط، سكرتير الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة، إن من أهم أسباب الإصابة بالسمنة هو زيادة كميات تناول الطعام وخاصة ، مع قلة الحركة، وعدم ممارسة الرياضة، والاستعداد الوراثى، موضحا أن ساندويتش "الكومبو" يحتوى على حوالى 2000 سعر حرارى، وقد تزيد، وهذا يحتاج إلى ممارسة الرياضة لمدة 7 ساعات لحرق هذا الساندوتش من البرجر.

وأضاف الدكتور محمد أبو الغيط على هامش الاحتفال باليوم العالمى للسمنة اليوم الأحد، أن الوجبات السريعة من أهم أسباب الإصابة بالسمنة، حيث إن بها عيوب كثيرة لأنها تحتوى على دهون مشبعة ومليئة بالأملاح وتسبب السمنة.

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مصر 365

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