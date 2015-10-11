الخارجية: 177 حالة وفاة بحادث تدافع منى و64 مفقودا و10 مصابين حتى الآن

صرح السفير عادل الألفي، القنصل العام المصري في جدة، أن الجهود المبذولة من قبل القنصلية العامة في جدة استمرت على مدار الساعة داخل مقر القنصلية العامة وخارجها لمتابعة تداعيات حادث التدافع في منى، حيث عقدت القنصلية العامة اجتماع عصر أمس بمكة المكرمة، ضم الجهاز التنفيذي للحج ورؤساء بعثات الحج النوعية والبعثة الطبية وفريق عمل القنصلية، لحصر ومضاهاة البيانات الخاصة بالمتوفين والمفقودين والمصابين من الحجاج المصريين والواردة من عدة مصادر.

وأعلن القنصل العام أن عدد حالات الوفاة حتى الآن جراء الحادث قد ارتفع إلى 177 حالة، بينما انخفض عدد المفقودين إلى 64 حالة، وظل عدد المصابين كما هو 10 حالات، وستوالي القنصلية العامة الحصر لأعداد الوفيات والمفقودين والمصابين حتى الانتهاء من الأزمة.

- موجز أخبار مصر للساعة 6.. ارتفاع وفيات حادث منى لـ 165.. والمفقودين 73

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