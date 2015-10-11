اعتماد القائمة النهائية للفائزين بعضوية المجلس الوطني

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2015 خلال اجتماعها الرابع عشر الذي عقد في أبوظبي .

وتدارست اللجنة برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات وحضور أعضاء اللجنة التقرير المقدم بشأن سير الأيام الانتخابية والجوانب المتعلقة بالمشاركة فيها والتقرير القانوني المقدم من لجنة الطعون بشأن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات .

وفي مستهل اجتماعها قدمت اللجنة الوطنية للانتخابات أسمى التبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمهم لخطوات برنامج التمكين وأصحاب السمو حكام الإمارات لدعمهم الكبير لنجاح العملية الانتخابية 2015.

وتوجهت اللجنة الوطنية للانتخابات بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على إطلاقه لبرنامج التمكين السياسي الذي يعبر عن النظرة المستقبلية الثاقبة لسموه في المضي بشكل تدريجي في تعزيز عملية المشاركة السياسية وفتح آفاق جديدة في الحياة البرلمانية في الدولة عبر تطوير قنوات أكثر فعالية وحيوية للتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة لتحقيق نقلة نوعية مصاحبة لجميع الانجازات التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تقدمت اللجنة بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على الجهود التي بذلتها الوزارة من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج ممثلة بأصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وفريق وزارة الخارجية وكافة فرق العمل التي عملت على تنظيم الانتخابات خارج الدولة وخروجها بهذه الطريقة الحضارية والمنظمة.

وعبر اللجنة الوطنية للانتخابات عن الشكر والتقدير أيضا لوزارة الداخلية ممثلة بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزارة شؤون الرئاسة ممثلة بسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على الجهود الداعمة لعمل اللجنة الوطنية للانتخابات في جميع مراحل العملية الانتخابية 2015 .

وقررت اللجنة الوطنية للانتخابات خلال الإجتماع التبرع بأجهزة البنية التحتية الالكترونية التي تم استخدامها في العملية الانتخابية 2015 لصالح القطاع التعليمي في دولة اليمن الشقيقة والتي تشتمل على العديد من أجهزة الكمبيوتر وشاشات اللمس وعدد كبير من الطابعات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش خلال الاجتماع أن توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها لكافة مراحل العملية الانتخابية انعكس بشكل لافت على نجاح العملية الانتخابية وخروجها بهذه الصورة الحضارية.. مشيرا إلى أن العملية الانتخابية الثالثة في دولة الإمارات عملت على تكريس نهج التدرج في تطوير الحياة البرلمانية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، وشكلت زيادة في الوعي السياسي الذي لمسناه لدى أعضاء الهيئات الانتخابية والمرشحين.

وتقدمت اللجنة خلال اجتماعها بالشكر الجزيل لدواوين أصحاب السمو حكام الإمارات والأمانة العامة لشؤون مجلس الوزراء ووزارات العدل والصحة والتربية والتعليم والمجلس الوطني الاتحادي والمؤسسات الوطنية الاتحادية والمحلية وعلى رأسها هيئة الإمارات للهوية وكافة الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للعملية الانتخابية وكليات التقنية العليا ولجان الإمارات ممثلة برؤسائها وأعضائها وجميع فرق العمل التي ساهمت بالكثير لنجاح العملية الانتخابية.

كما تقدمت اللجنة الوطنية للانتخابات بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية الذين ساهموا بشكل فاعل في إنجاح العملية الانتخابية من خلال مشاركتهم في الانتخابات سواء عن طريق الترشح أو الانتخاب.

وعبرت اللجنة عن تقديرها الكبير لوسائل الإعلام التي واكبت جميع مراحل العملية الانتخابية منذ اللحظة الأولى وأظهرت حرصها الكبير على تثقيف وتوعية أعضاء الهيئات الانتخابية وكافة شرائح المجتمع بأهمية هذه الانتخابات وكذلك دورها في تعزيز وصول رسائل اللجنة بمختلف الوسائل في جميع إمارات ومناطق الدولة.

وتدارست اللجنة خلال اجتماعها العملية الإنتخابية التي جرت يوم 3 أكتوبر الجاري من جميع جوانبها وأكد معالي رئيس اللجنة أن هذه الانتخابات شكلت خطوة متقدمة على صعيد تطبيق برنامج التمكين السياسي الذي أرسى قواعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

ونوه معالي الدكتور أنور محمد قرقاش إلى أن اللجنة ستعمل على توثيق هذه الانتخابات بإعداد تقرير شامل ومفصل يوضح جميع جوانب هذه العملية ليكون مرجعا في المراحل المقبلة حيث ستعقد ورشة عمل خاصة بالعديد من الجهات المعنية وذات العلاقة للوقوف على تقييمها وآرائها حول العملية الانتخابية 2015 ليتم إضافتها للتقرير.

وفيما يتعلق بالطعون المقدمة في نتائج عملية الإقتراع والفرز الأولية للعملية الانتخابية 2015، نظرت اللجنة الوطنية للانتخابات في تقرير لجنة الطعون، والتي اقتصرت على طعن واحد فقط قدمه أحد المرشحين في إمارة دبي.

واتفقت اللجنة الوطنية للانتخابات بموجب أحكام المادة "56/أ" مع ما ورد من لجنة الطعون بقبول الطعن من الناحية الشكلية ورفضه من حيث الموضوع نظرا لعدم تدعيم حجة طلب الطعن بدلائل قوية تنال من صحة النتائج الأولية المعلن عنها، وبذلك يحوز القرار برفض الطعن قوة الحكم النهائي.

وقد تم اعتماد أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2015 على النحو التالي..

إمارة أبوظبي..

> خليفة سهيل علي ربيع المزروعي.

> مطر حمد مطر عميره الشامسي.

> سعيد صالح ميزر سعيد الرميثي.

> صالح مبارك مسلم عثعيث العامري.

إمارة دبي..

> حمد أحمد الرحومي .

> مروان أحمد بن غليطة .

> خالد علي احمد بن زايد الفلاسي.

> جمال محمد مطر مصبح الحاي.

إمارة الشارقة..

> جاسم عبد الله عبد الرزاق النقبي.

> سالم عبيد محمد عبيد الحصان الشامسي.

> محمد علي سيف علي الكتبي.

إمارة عجمان..

> حمد عبد الله سعيد عبد الله غليطه الغفلي.

> سالم عبدلله حمد راشد الشامسي.

إمارة ام القيوين..

> خلفان عبد الله سالم حميد بن يوخه آل علي.

> عبيد حسن حميد بن ركاض آل علي.

إمارة الفجيرة..

> محمد احمد محمد احمد اليماحي.

> احمد محمد مبارك عبد الله الحمودي.

إمارة رأس الخيمة..

> سالم علي احمد علي الغليلي الشحي.

> احمد يوسف محمد درويش النعيمي.

> ناعمه عبد الله سعيد الشرهان.

وهنأت اللجنة الوطنية للانتخابات الأعضاء الفائزين وأعربت من خلال رسالتها لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجدد عن أملها في أن ينجح الأعضاء بالمهمة الوطنية الموكلة إليهم في التعبير عن صوت وتطلعات مجتمع الإمارات وكذلك تحقيق المزيد من التعاون والتشارك مع الحكومة لدعم مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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