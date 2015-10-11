استشارى تغذية: ٢٥ % من أطفال مصر مصابون بسوء التغذية

قال الدكتور وجيه صابر استشارى أمراض سوء التغذية بمستشفى أبو الريش الجامعى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن ما يتراوح بين ٢٠% إلى ٢٥% من أطفال مصر مصابون بسوء التغذية، وذلك خلال مؤتمر البدانة للاحتفال باليوم العالمى للسمنة المقام حاليا بفندق سيمراميس.

وتابع د.وجيه أن ارتفاع نسب الإصابة بأمراض سوء التغذية بين أطفال مصر، يرجع إلى غياب الوعى الصحى بين الأمهات والآباء، كذلك مشاكل الفطام، إضافة إلى نقص الوعى الرياضى والبدنى وثقافة التمرينات اليومية للطفل فى المنزل، وعدم التغذية الصحية فى الـ٣ سنوات الأولى من عمر الطفل، وهى التى تتحكم فى إصابة الطفل بسوء التغذية من عدمه.