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مؤتمر البدانة: 70%من المصريين يعانون زيادة الوزن و40%مصابون بالسمنة المفرطة

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فى إطار المؤتمر الأول للاحتفال باليوم العالمى للبدانة المقام حاليا، قال الدكتور أحمد سويدان أستاذ الغدد الصماء بجامعة الإسكندرية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن تحتل المركز السابع فى نسب الإصابة بالسمنة على مستوى العالم.

وتابع سويدان أن 70% من المصريين يعانون زيادة فى كتلة لوزن، مما أفقدهم الكتلة المثالية للوزن، فيما يعانى 40% من المصريين من السمنة المرضية المفرطة، وهو ما يتطلب تعديل نظامهم الغذائى والحركى للتخلص من الوزن.

وأرجع سويدان الأسباب إلى ضعف النطام الحركى وانعدام ممارسة الرياضة اليومية غير الاحترافية، كذا انتشار نوعيات من الطعام الدسمة والمصنعة التى تساعد على تكوين وصعوبة فقدانها.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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