هل سألت نفسك يوماً، وأنت تصعد سُلم طائرتك المفضلة، كيف تتم صيانة هذه الطائرة العملاقة؟ وهل تملكك الفضول لحظةً لتكتشف من هم الجنود المجهولون الذين يقفون وراء صيانة هذه الطائرات الكبيرة.

في زيارة خاصة لمعقل أسرع أسطول نمواً في العالم، تجولت "عدسة البيان" لتكتشف بالصور.. أسرار وخفايا صيانة "طيران الإمارات" التي لطالما كانت، ولا تزال قصة نجاح، لبريق لا يخبو أبداً؛ وكلما صعدت الناقلة العملاقة إلى أعلى مستويات القمة في الابتكار والخدمات المقدمة لعملائها، زادت الرغبة والفضول في معرفة السر وراء هذا النجاح والتميز.

الآن اربط حزام الأمان، وسنصحبك في عدة رحلات إلى "طيران الإمارات" لتتعرف خلالها إلى "الجنود المجهولين" في هذه الشركة العملاقة؛ نبدأها بأهم وأنواع طرق الصيانة والفحص الدوري فيها:

أنواع الصيانة

> للصيانة أسماء ومصطلحات منها ما يسمى بالترانزيت ويستغرق من نصف ساعة إلى 3 ساعات، ويتم على سبيل المثال عند التوقفات للتزود بالوقود، أو خلال الوقوف في محطة بين وجهة وأخرى، وهو مطلوب في كل هبوط وإقلاع.

يومي: يتم إجراؤه في الفترة ما بين 24 ساعة طيران، بحيث لا تتجاوز 48 ساعة طيران، ولو كانت المحطة لا يمكنها إجراء الفحص اليومي يمكن التمديد حتى 48 ساعة للوصول إلى محطة الصيانة المعتمدة. ويستغرق من 4 - 6 ساعات.

أسبوعي: الصيانة الأسبوعية أو فحص الخدمة ويتم إجراؤها بعد 6 - 8 أيام طيران، ويتم فحص الطائرة كلياً والكشف عنها وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لها.

الفحص A: ويستغرق من يوم إلى يومين، ولو قمت بهذا النوع من الصيانة فإنه يكون شاملاً لكل من فحص الترانزيت والفحص اليومي.

الفحص C: تأتي الطائرة إلى حظيرة الصيانة مع التاريخ الخاص بها، ويتم معرفة كل ما حصل في الطائرة خلال 18 شهراً، كما يتم تجهيز مهمات العمل مع الأدوات المطلوبة وقطع الغيار، وأي مشاكل موجودة خلال الخدمة يتم معالجتها.

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