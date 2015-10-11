مقتل وإصابة عدد من قيادات داعش وغموض حول مصير البغدادي

قصفت طائرة عراقية اليوم الأحد، موكب أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، أثناء تحركه من منطقة الكرابلة وفقا لبيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة في العراق.

وتمكنت طائرة تابعة لسلاح الجو العراقي وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، من قصف موكب البغدادي، أثناء توجهه من منطقة الكرابلة لحضور اجتماع، كما تم قصف موقع الاجتماع، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الحربي أن خلية الصقور اﻻستخبارية، التابعة لوكالة وزارة الداخلية للاستخبارات، تمكنت وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق المباشر مع قيادة العمليات المشتركة ومن خلال القوة الجوية العراقية من تنفيذ عملية باستهداف موكب الإرهابي أبو بكر البغدادي وقصف مكان لاجتماع قيادات لعصابات “داعش” الإرهابية.

وأضاف البيان أن القصف أدى إلى قتل وجرح الكثير من قيادات التنظيم وﻻ زال وضع البغدادي مجهولا حيث تم نقله محمولا بعجلة، وأن وضعه الصحي غير معروف حتى الآن، وأعلنت خلية الإعلام الحربي أنها ستنشر ﻻحقا اسماء قتلى التنظيم الإرهابي في هذه العملية.

بينما لا يزال وضع البغدادي مجهولا ، مشيرة إلى أنه “تم نقله محمولا بعجلة ، ووضعه الصحي غير معروف حتى الآن”.