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الجيش العراقى يقصف موكب "أبو بكر البغدادى" وغموض حول مصيره (تحديث)

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الجيش العراقى يقصف موكب "أبو بكر البغدادى" وغموض حول مصيره (تحديث) الجيش العراقى يقصف موكب "أبو بكر البغدادى" وغموض حول مصيره (تحديث)
ذكر بيان للجيش العراقي، أن سلاح الجو قصف موكب أبو بكر البغدادي زعيم داعش في غرب الأنبار ، مشيراً إلى أن مصيره غير معروف.
>وأفاد بيان للجيش العراقي بأن "خلية الصقور ا ستخبارية" التابعة لوكالة وزارة الداخلية تمكنت ، بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق المباشر مع قيادة العمليات المشتركة ومن خلال القوة الجوية العراقية ، من استهداف موكب أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش.

وأضاف البيان الذي نقلته قناة العراقية على موقعها الإلكتروني أن طائرات القوة الجوية تمكنت من قصف موكب البغدادي أثناء تحرك الموكب إلى منطقة الكرابلة التابعة لمحافظة الأنبار لحضور اجتماع لقيادات التنظيم.

وذكر أنه تم قصف مكان الاجتماع وقتل وجرح الكثير من قيادات التنظيم ، بينما لا يزال وضع البغدادي مجهولا ، مشيرة إلى أنه "تم نقله محمولا بعجلة ، ووضعه الصحي غير معروف حتى الآن".
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