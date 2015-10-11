إصابة 30 فلسطينيا فى مواجهات بمحيط جامعة القدس

أصيب 30 فلسطينيا بجروح وبحالات اختناق فى المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، فى محيط جامعة القدس ببلدة أبوديس شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية أن 30 فلسطينيا أصيبوا بجروح وبحالات اختناق جراء المواجهات المتواصلة منذ الصباح قرب الجامعة.

وفى الخليل، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحى، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، فى المواجهات المندلعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة بيت أمر.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أصابت فلسطينيين اثنين بالرصاص الحى، وآخرين بالغاز من بينهم طفلة 3 شهور، بحالات اختناق فى المواجهات المندلعة فى بلدة بيت أمر، وأضافوا أن قوات الاحتلال أمطرت منازل الفلسطينيين بقنابل الغاز بشكل متعمد، ما أدى إلى اشتعال النيران فى إحداها.

وفى جنين، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أربعة فلسطينيين من بلدة عقابا جنوب جنين داخل أراضى الـ 48 بحجة عدم حيازتهم تصاريح بعد مداهمة مكان عملهم.

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