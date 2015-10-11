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لجنة القانون الجمركى العربى: أنجزنا 181 مادة ولم يتبق سوى مادتين

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لجنة القانون الجمركى العربى: أنجزنا 181 مادة ولم يتبق سوى مادتين لجنة القانون الجمركى العربى: أنجزنا 181 مادة ولم يتبق سوى مادتين
عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال لجنة القانون الجمركى العربى الموحد برئاسة عبدالله بن مقحم المقحم، مدير عام الإدارة القانونية بالجمارك المكلف، ومشاركة وفود الدول العربية.

وقال رئيس الاجتماع عبد الله المقحم فى تصريح له اليوم، الأحد، إن الاجتماع خصص لمناقشة ما تبقى من مواد خاصة بالقانون الجمركى، مشيرًا إلى أن جدول الأعمال تطرق إلى مناقشة المذكرات المقدمة من بعض الدول حول بعض الأمور الجمركية التى تتعلق بالرسوم وكذلك مناقشة مادتى 27 و28 من شروط النقل داخل النطاق الجمركى، ومناقشة ما يطرح داخل الاجتماع واعتمادها عندما تكتمل اللائحة الجمركية الخاصة بهذا القانون.

وحول ما وصلت إليه اللجنة بشأن القانون الجمركى قال المقحم "إننا أنجزنا القانون الجمركى بجميع مواده وهم 181 تم إنجازها، والآن نحن فى مناقشة مواد اللائحة الجمركية التى تشرح وتفسر مواد القانون".

وأضاف: "انتهينا من الجزء الأكبر وتبقى مادتان فقط مع بعض ملاحظات الدول حول التصدير وإعادة التصدير والتصنيع فقط لا غير".
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مصر 365

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