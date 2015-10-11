طوكيو: زيارة بوتين إلى اليابان لن تتأثر بالأزمة السورية

أكدت “وكالة كيودو” اليابانية للأنباء، أن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى اليابان لن تتأثر بما تفرزه الأزمة السورية والعملية الجوية الروسية لمكافحة الإرهاب في سوريا.

ونقلت عن مصدر حكومي قوله بهذا الصدد: “نحن مدركون حقيقة تعاظم توتر الأزمة السورية”، إلا أن التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي إلى بلادنا مستمرة ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وأشارت “كيودو” إلى أن طوكيو تدرس في الوقت الراهن إمكانية أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بالرئيس الروسي، على هامش أعمال قمة آسيا والمحيط الهادئ، للتعاون الاقتصادي المقررة في مانيلا في نوفمبر المقبل، “بما يتماشى مع تفهم الولايات المتحدة”.

وتشهد العلاقات بين موسكو وطوكيو تقلبات متكررة وانتكاسات على خلفية الخلاف الحدودي بين البلدين حول تبعية جزر الكوريل، وهي جزء لا يتجزأ من أراضي روسيا الاتحادية استعادتها موسكو في أعقاب الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي يحول دون توقيع الجانب الياباني حتى اليوم على اتفاقية سلام مع روسيا.

يذكر أن الطائرات الروسية بدأت في نهاية سبتمبر الماضي، غاراتها على مواقع تنظيم “داعش” في الأراضي السورية بموجب تفويض من مجلس الاتحاد الروسي للرئيس فلاديمير بوتين، واستنادا إلى طلب رسمي من دمشق.