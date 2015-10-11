ستيفن هوكينج: المرأة هي أكبر ألغاز هذا الكون

قال البروفيسور “ستيفن هوكينج” خلال جلسة مناقشات “Reddit Ask Me Anything” إن النساء هن أكبر ألغاز هذا الكون، مؤكد أن هذا اللغز على وجه الخصوص سيبقى بدون حل.

وقال عالم الفيزياء البارز خلال النقاشات التي طُرحت أثناء الجلسة إن الجنس اللطيف هو “سر الحياة الأكثر غموضا وإثارة للاهتمام”، عند سؤاله عن أكثر الألغاز التي لا زالت تحيره في الكون.

من جهة أخرى، كرر العالم والبروفيسور هوكينج كلامه حول تهديدات الذكاء الاصطناعي للبشرية، وأضاف أن الخطر الأكبر الذي يمثله الذكاء الاصطناعي ستكون قدرته على تجاهل دور البشر في الحياة وليس تدميرهم.

وقال هوكينغج ربما لن يحمل الذكاء الاصطناعي ضغينة مباشرة ضد البشرية، لكنه قد يضر الإنسانية في نهاية المطاف، عند محاولته تحقيق أهدافه الخاصة، من دون وضع البشر في الحسبان.

وأضاف: “أجهزة الذكاء الاصطناعي ستصل بالقطع إلى مرحلة ما يمكنها تطوير أهداف خاصة بها، ومما لا شك فيه أنها ستنفذ هذه الاهداف بدقة متناهية، لكن الخطر الأكبر ربما يأتي حين تتعارض هذه الأهداف مع حياة البشرة”.

وأكد هوكينج، الذي يعمل مديرا للأبحاث في قسم الرياضيات التطبيقية والفيزياء النظرية في جامعة كامبردج، إن أجهزة كمبيوتر الذكاء الاصطناعي حتما ستتطور، وربما تتولد لديها الرغبة في البقاء للأبد.