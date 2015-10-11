إحالة قضية تجمهر وثأر أوسيم لمحكمة الاستئناف.. والقاضي يؤكد: ليست قضية إرهاب

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم، إحالة أوراق القضية الخاصة بأحداث التجمهر بمنطقة أوسيم بالجيزة والتي تحمل رقم رقم 14494 لسنة 2015، للمكتب الفني بمحكمة الإستئناف لتحديد جلسة امام المحكمة المختصة نظراً لأن القضية ليست من ضمن قضايا الإرهاب المنوط بالمحكمة نظرها.

وقال الدفاع قبل قرار المحكمة بأن القضية ليست بها “مسحة سياسية” وانه يريد ان تُنظر امام المحكمة المختصة حتى يكون عمله أمام اصحاب الشأن من ذوي المتهمين مشيراً لصعوبة حضورهم لأكاديمية الشرطة “.

من جانبه إدعى محامي “المجني عليهم” ومنهم ورثة القتيل بعشرة آلاف جنيه وواحد مطالبا بأجل لاستكمال المستندات الخاصة بالتوكيل.

وأورد أمر الإحالة أن المتهمين وعددهم 12 متهماً إشتركوا في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية ، وقد أسفر التجمهر عن مقتل المجني عليه “يحيي عبد المنعم” وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود “خصومة ثأرية بينهم ، كما شرعوا لذات الغرض في قتل إثنين آخرين من بينهم طفل.