وزير التموين يلتقى تجار السلع التموينية خلال زيارته لمطروح

التقى الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى ختام زيارته لمدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، تجار السلع التموينية وأعضاء شعبة المخابز بالغرفة التجارية، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، لبحث المشاكل والمطالب التى تحتاج إليها محافظة مطروح فى قطاع التموين.

وشهد اللقاء أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، والدكتور صالح عبد الزين رئيس الغرفة التجارية بمطروح.

جاء ذلك عقب الجولة الميدانية التى قام بها الوزير بمحافظة مطروح، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والبترولية، ومتابعة نجاح منظومتى الخبز والسلع التموينية.

وكانت جولات وزير التموين الخاطفة، قد شملت تفقد عدد كبير من المنشآت والمشروعات العاملة منذ سنوات، وافتتاح منشآت تمت إعادة تطويرها خلال الفترة الماضية مثل المجمعات الاستهلاكية ومحطات الوقود ومصنع الوجبة المدرسية المملوك للمحافظة، وتفقد مجمع المخابز.

>