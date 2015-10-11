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القوات المسلحة تدفع بمنافذ متنقلة لبيع اللحوم لمحافظة الفيوم

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القوات المسلحة تدفع بمنافذ متنقلة لبيع اللحوم لمحافظة الفيوم القوات المسلحة تدفع بمنافذ متنقلة لبيع اللحوم لمحافظة الفيوم
تفقد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء محمد حمودة، السكرتير العام المساعد، اليوم الأحد، منافذ اللحوم المتنقلة التابعة للقوات المسلحة والخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تُساهم القوات المسلحة بسيارات ضخمة متنقلة تجوب المحافظات مخصصة لبيع اللحوم بأنواعها المختلفة والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف على المواطنين.

وأشاد محافظ الفيوم بتجربة القوات المسلحة فى بيع اللحوم مخفضة السعر حيث بلغ سعر الكيلو 34 جنيهًا، وأكد أن هذا يأتى فى إطار جهود الدولة والقوات المسلحة للقضاء على جشع الجزارين والتجار، مشيرًا إلى أن تجربة القوات المسلحة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين هى مشاركة عملية فى مواجهة رفع الأسعار المبالغ فيه من قبل بعض الجزارين.

وأوضح المحافظ أن المنفذ المتنقل الواحد يحمل طنًا من اللحوم وستجوب السيارات المناطق المختلفة خاصة الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية بالتنسيق مع المحافظة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستستمر فى إرسال منافذها المتنقلة للمحافظة تباعًا والتى تتضمن لحومًا ومنتجات غذائية مختلفة تتميز بجودة المنتجات وأسعار فى متناول المواطن البسيط.

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مصر 365