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هيئة ميناء الإسكندرية تقيم حفلا للمتفوقين من أبناء العاملين

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هيئة ميناء الإسكندرية تقيم حفلا للمتفوقين من أبناء العاملين هيئة ميناء الإسكندرية تقيم حفلا للمتفوقين من أبناء العاملين
أقامت النقابة العامة للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية، اليوم، حفلا لتكريم المتفوقين من أبناء العاملين فى الشهادات العامة، وأناب اللواء بحرى أ.ح. عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، اللواء بحرى فتحى طه محمد، نائب رئيس الهيئة، لتوزيع الجوائز على المتفوقين وتكريمهم.

وقال طه فى كلمة ألقاها على العاملين، حسب بيان هيئة الميناء، إن التفوق يحتاج إلى إرادة قوية وإيمان بأنه من جد وجد ومن زرع حصد، وحث العاملين بالهيئة على الاجتهاد فى العمل وبذل قصارى جهدهم حتى يحقق ميناء الإسكندرية أعلى المعدلات للنهوض باقتصاد مصرنا الحبيبة.

وأضاف اللواء فتحى طه، أن ميناء الإسكندرية لا ينسى أبناءه العاملين، وأن الميناء حريص على تكريم كل مجتهد ومتفوق سواء من العاملين أو أبنائهم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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