بالصور..محافظ المنوفية يفتتح النصب الذكارى بميدان الشهداء

زار الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية مدينة قويسنا يرافقه اللواء عبد السلام عبد البارى سكرتير عام المحافظة ورفعت سعفان رئيس مركز ومدينة تلا، وافتتح النصب التذكارى بميدان الشهداء الذى يحوى أسماء شهداء الجيش والشرطة منذ حرب 1956 وضم تمثال الشهيد البطل أنور السادات.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن شهداء الحرب ضربوا أروع الأمثال ليس فى البطولات العسكرية فحسب إنما فى انتصارات الإرادة والفداء وتفوق الجندى المصرى ووصل قمة العطاء الإنسانى ويحب أن نأخذ من عطاء هؤلاء وبطولاتهم دروسا ودستورا فى الوفاء والتضحية والانتماء.

وأثناء الافتتاح تقدم الأهالى بطلب لإنشاء نفق أسفل السكة الحديد حيث يوجد مزلقان لعبور السيارات الأمر الذى يترتب عليه تكدس مرورى أكد المحافظ أنه تمت مخاطبة وزارة النقل والمواصلات بإجراء المعاينات اللازمة لتنفيذ النفق.

وتوجه محافظ المنوفية وسط جموع مستقبلية سيرا على الأقدام حتى وصل إلى الإدارة التعليمية بقويسنا وافتتحها بعد تطويرها والتقى مدير مديرية التربية والتعليم وأكد أن التطوير يشير إلى حسن سير العملية التعليمية، كما أشاد بمستوى نظافة الشوارع.



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