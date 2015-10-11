إحالة معلمى مدرسة للتحقيق بسبب تخلفهم عن الطابور ببنى سويف

قرر نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، إحالة عدد من المعلمين بمدرسة عزبة عويس التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية للتحقيق الداخلى، بسبب تأخرهم عن حضور الطابور وإفادته بنتائج التحقيق، مشددا على مديرة المدرسة بعدم غلق أبوابها فى ظل وجود الطلاب خارجها حرصًا على أرواحهم.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم للمدرسة التى فحص فيها شكوى أولياء الأمور من وجود عجز فى أعداد المعلمين، وتبين بعد المتابعة وحساب نصاب المعلمين من الحصص عدم وجود عجز وإنما سوء إدارة وعدم تنظيم عمل.

وفى مدرسة نبيل شفيق الابتدائية بقرية منشأة عاصم تفقد نبوى الفصول وتابع سير العملية التعليمية واختبر الطلاب فى بعض المواد، ولاحظ عدم متابعة المدرسة من لجنة الموجهين منذ 5 أكتوبر الجارى، وراجعوا خطوط سير الموجهين والمتابعين للمدرسة.

مرفق صورة وكيل وزارة تعليم بني سويف اثناء اختباره الطلاب خلال زيارته اليوم لمدرستين.