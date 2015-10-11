بالصور.. محافظ كفر الشيخ: مدرسة المتفوقين نموذج مشرف يحتذى به

استقبلت اليوم الأحد الدكتورة منى مصطفى، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 157 طالبًا وطالبة بمدرسة المتفوقين بكفر الشيخ، موزعين على 18 فصلًا، ويضم الموقع 9 معامل وصالة للاحتفالات ومكتبة وعددًا من المكاتب الإدارية على مساحة 5200 متر.

وأكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة تعد نموذجًا مشرفًا يحتذى به، والتى تأتى ضمن 7 مدارس للمتفوقين على مستوى الجمهورية.

وقال حمدى، إن هذه المدرسة ذو طبيعة دراسة خاصة حيث يتم اختيار الطلاب بقواعد مختلفة، مؤكدة أن هذه المدرسة تم تجهيزها بمعامل حديثة جدًا، موضحًا أنه سيتم إقامة الطلاب بها إقامة كاملة لتقديم كافة الخدمات العلمية والفنية والحياتية لإفراز الطلاب المتفوقين فى كل المجالات، مؤكدًا أنه لدينا مئات الطلاب المتميزين يستحقون وجود مثل هذه المدرسة.

وأضافت الدكتورة منى مصطفى، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المدرسة الدولية للمتفوقين بمدينة كفر الشيخ، تم الانتهاء من تجهيزها بتكلفة 8.5 مليون جنيه لتدخل الخدمة، وتم افتتاحها اليوم ضمن الموعد المحدد لمدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

وذكرت أن الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، تفقد الفندق التعليمى المجاور لمدرسة كفر الشيخ الفندقية والمكون من 4 طوابق ليشمل 70 غرفة للإعاشة والإقامة حيث تم تجهيز المبنى بـ157 سريرًا لطلاب المدرسة الدولية للمتفوقين بعد أعمال الصيانة التى استمر ت على مدار عام ونصف بتكلفة 700 ألف جنيه.

كما تفقد المحافظ مستوى الإقامة والإعاشة والقاعة الرئيسية بالفندق حيث وجه المحافظ على أن تكون هذه القاعة خاصة بطلاب مدرسة المتفوقين، كما وجه تعليماته بتوفير سبل الرعاية الكافية والهدوء لهؤلاء الطلاب. ورافقه خلال الزيارة اللواء أحمد الطرابلسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس أحمد عبد الكريم رئيس هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ.



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