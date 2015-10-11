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حبس السائق المتهم بخطف واغتصاب طفلة معاقة فى الخانكة

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حبس السائق المتهم بخطف واغتصاب طفلة معاقة فى الخانكة حبس السائق المتهم بخطف واغتصاب طفلة معاقة فى الخانكة
قرر حسن عبد المعطى وكيل أول نيابة الخانكة برئاسة المستشار جمال حتة حبس سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بخطف فتاة "من الصم والبكم" واغتصابها فى منزله بمدينة المرج الجديدة.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من المقدم حمادة عبد العزيز رئيس مباحث مركز الخانكة بإبلاغه من قبل "ساره.هـ" - 15 سنة (من ذوى الاحتياجات الخاصة) بأنها أثناء عودتها من مستشفى الخانكة استقلت "توك توك" قيادة "جلال .م .ا"- 30 سنة - لتوصيلها إلى محل إقامتها إلا أنه اقتادها إلى مسكنه واعتدى عليها جنسياً.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم بعدما أكدت التحريات بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالقليوبية صحة ارتكابه الجريمة، فضلا عن تعرف الضحية عليه بعدما اصطحبها رجال الشرطة إلى الموقف الذى يعمل فيه المتهم، وقالت - من خلال خبير فى لغة الإشارة - بأنه اغتصبها.

تحرر للمتهم المحضر رقم 10311 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365