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بالصور.. سائقو جرار الكسح يلقون مياه الصرف الصحى فى النيل بالسادات

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رصدت عدسة "اليوم السابع" بعض الصور أثناء قيام أحد السائقين بإلقاء مياه الطرنشات فى مياه النيل وهو ما يسمى بـ"بحر شبين الكوم".

وسادت حالة من الاستياء بين أهالى مدينة شبين الكوم وأهالى قرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب قيام أصحاب جرار (كسح الطرنشات) بإلقاء مياه الطرنشات فى بحر شبين الكوم، وأمام نادى التجارة بمدينة شبين الكوم بالتحديد.

وقال أحمد زكى من أهالى المدينة: "بعتنا أكثر من شكوى إلى الجهات المسؤلة بمحافظة المنوفية لكى ينقذونا من السائقين الذين يلقون مياه الطرنشات فى مياه الشرب بنهر النيل، وتسبب لنا العديد من الأمراض الخطيرة ومنها الفشل الكلوى والكبد التى تنهى بحياة الأفراد وكل ذلك بسبب تجاهل المسؤلين.

ويشير أحمد محمود موظف: "كل يوم يقوم السائقون بإلقاء مياه الطرنشات فى بحر شبين الكوم فى غياب المسئولين، الذين يرفضون منعهم من إلقاء تلك المياه رغم ما تتسبب به من أمراض خطيرة".

ويضيف محمد محمود من أهالى قرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، أن سائقى كسح الطرنشات يقومون منذ فترة كبيرة بإلقاء مياه الطرنشات فى مياه النيل المارة من على القرية، وهو ما يسبب الإصابة بامراض خطيرة ومنها الفشل الكلوى والكبد.

وأوضح محمد محمود: "كل ما نطالب المسؤلين فى مركز السادات بالقبض على هؤلاء السائقين وتغريمهم حتى يكون عبرة لغيرهم، لا نجد استجابة، والمواطن لا يجد أمامه بديلا".

من جانبه، رفض وكيل وزارة الرى التعليق على قيام أحد السائقين بإلقاء مياه الطرنشات فى مياه النيل.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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