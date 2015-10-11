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تأجيل أولى جلسات محاكمة 21 متهما بـ"أحداث عنف شارع السودان" لـ9 نوفمبر

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تأجيل أولى جلسات محاكمة 21 متهما بـ"أحداث عنف شارع السودان" لـ9 نوفمبر تأجيل أولى جلسات محاكمة 21 متهما بـ"أحداث عنف شارع السودان" لـ9 نوفمبر
أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 21 متهمًا، على خلفية التظاهر والتحريض على العنف، واستهداف السلطات العامة، وترويع المواطنين فى الأحداث التى جرت بشارع السودان يوم 25 يناير، والتى تحمل رقم 12033 لسنة 2015 جنايات العجوزة، لجلسة 9 نوفمبر، وندب محامى منتدب مع بعض المتهمين، مع حضور المحامى الموكل.

وطلب الدفاع فى بداية الجلسة تأجيل نظر القضية للاطلاع على الأوراق والمستندات.

عقدت الجلسة برئاسة محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وبسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة العامة، قد ذكرت بأمر الإحالة، أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية، وعملوا على تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة "منشأة القناطر".
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