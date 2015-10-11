القبض على عاطلين متورطين فى سرقة 200 ألف جنيه من شقة تاجر بأطفيح

كشفت مباحث الجيزة لغز تعرض سرقة 200 ألف جنيه من شقة تاجر بأطفيح، وتبين أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزتهما المبلغ المسروق، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة أطفيح بلاغا من "ش.ا" تاجر أفاد فيه باكتشافه سرقة 200 ألف جنيه من شقته، واتهم فى بلاغه كلا من "أ.ق" و"م.ع" بارتكاب الواقعة.

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن المتهمين وراء سرقة النقود وأنهما تسللا إلى الشقة عبر البلكونة وسرقا المبلغ المالى، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة فأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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