بالصور.. دفاع المتهمين بـ"أحداث منشأة القناطر" يطعن بالتزوير فى "دفتر أحوال القسم"

تواصل محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهمًا بينهم هارب، على خلفية التظاهر والتحريض على العنف، واستهداف السلطات العامة، وترويع المواطنين بمنطقة "منشأة القناطر".

والتمس دفاع المتهمين من قاضى المحاكمة التحفظ على دفتر أحوال قسم "منشية القناطر" ليوم 25 يناير 2015، طالبين من المحكمة أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.

وأوضح الدفاع بوجود اختلاف فى "تاريخ العودة" المدون بالدفتر عما هو ثابت، مشيرين إلى وجود تعديل واضح، ليضيف الدفاع بأن هناك تعديلات فى بندى القيام والعودة، لافتًا إلى أن الدفاع يتمسك بسماع شهادات الأسماء التسعة عشر الموجودين بـ"بند القيام" معتبرًا إياهم شهود واقعة.

تُعْقَد الجلسة برئاسة محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وبسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة العامة قد ذكرت بأمر الإحالة، أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية، والعمل على تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة "منشأة القناطر".



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