أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. دفاع المتهمين بـ"أحداث منشأة القناطر" يطعن بالتزوير فى "دفتر أحوال القسم"

Google+ Print
بالصور.. دفاع المتهمين بـ"أحداث منشأة القناطر" يطعن بالتزوير فى "دفتر أحوال القسم" بالصور.. دفاع المتهمين بـ"أحداث منشأة القناطر" يطعن بالتزوير فى "دفتر أحوال القسم"
تواصل محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهمًا بينهم هارب، على خلفية التظاهر والتحريض على العنف، واستهداف السلطات العامة، وترويع المواطنين بمنطقة "منشأة القناطر".
>اليوم السابع -10 -2015

والتمس دفاع المتهمين من قاضى المحاكمة التحفظ على دفتر أحوال قسم "منشية القناطر" ليوم 25 يناير 2015، طالبين من المحكمة أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.

وأوضح الدفاع بوجود اختلاف فى "تاريخ العودة" المدون بالدفتر عما هو ثابت، مشيرين إلى وجود تعديل واضح، ليضيف الدفاع بأن هناك تعديلات فى بندى القيام والعودة، لافتًا إلى أن الدفاع يتمسك بسماع شهادات الأسماء التسعة عشر الموجودين بـ"بند القيام" معتبرًا إياهم شهود واقعة.

اليوم السابع -10 -2015

تُعْقَد الجلسة برئاسة محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وبسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة العامة قد ذكرت بأمر الإحالة، أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية، والعمل على تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة "منشأة القناطر".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365