دفاع متهم بـ"حرق كنيسة كرداسة" يطالب المحكمة بتمكينه من إعلان شهود النفى

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، إعادة إجراءات محاكمة متهم بإحراق كنيسة "كفر حكيم" المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كرداسة" بعد أن صدر حكم بإدانته غيابياً قبل ضبطه.

ودفع محامى المتهم بانتفاء صلة المتهم بالجريمة المذكورة، وكذلك خلو الأوراق من ثمة دليل، والتهمة الأولى الخاصة بانضمام المتهم لجماعة إرهابية، والتحريات السرية يمكن نفيها.

كما أكد طلبه بسماع الشاهد الثالث فى القضية "محمد غالى جمعة"، وأنه يود مناقشته لأنه الشاهد الوحيد على المتهم، وكذلك تمكينه بإعلان "شهود النفى" وهما كل من "شريف السيد" و"محمد جميل سطوحى" شاهدى النفى المقيمين بكفر حكيم.

وأسندت النيابة للمتهم فى القضية والذى كان واحدًا من 73 متهمًا شملهم أمر الإحالة، اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائرغير مرخصة، وأخرى ممنوع ترخيصها، والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.